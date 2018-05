Paredes y la salida de Guede: "Descomprimió mucho, varios jugadores estaban muy presionados"

Esteban Paredes manifestó públicamente en varias ocasiones su apoyo incondicional a Pablo Guede e incluso le pidió al técnico argentino que no dejara la banca de Colo Colo.



No obstante, el goleador reveló que había una presión interna en el camarín albo y que la llegada de Héctor Tapia descomprimió el ambiente.



"Descomprimió mucho. Muchos jugadores estaban muy presionados, eso se vio. Mucha gente joven que por ahí no le gustaba el trato o no se sentían cómodos con lo que era Pablo (Guede)", dijo en conversación con el CDF.



"Cuando llega "Tito" se descomprime totalmente, sacamos resultados positivos. Pablo (Guede) también quería irse. Él estaba presionado por el tema de su familia y es entendible. Fue para mejor en el sentido que el camarín se descomprimió bastante", agregó.





El "Tanque" se refirió a los dichos de Jaime Valdés, que dejó entrever que dará un paso al costado en los albos.



"No lo pensó en frío. Si él tuvo un mal semestre, creo que hay muchos que hemos tenido malos semestres y podríamos dar un paso al costado. Tiene que pensarlo más tranquilamente, nosotros vamos a darle el apoyo necesario", indicó.



Por último, llenó de elogió al "Pájarito" y aseguró que con el plantel buscarán reencantarlo para que continúe en el club. "Es un gran jugador y como persona es extraordinario. Hay que darle el apoyo necesario. Se vienen momentos lindos que son los octavos, él no tiene por qué decir que tuvo un semestre malo, esto es en equipo", concluyó.