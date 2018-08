Paredes y el Superclásico: "La promesa es que vamos a ganar sí o sí"

Esteban Paredes vive una semana especial en Macul. El capitán de Colo Colo disputará uno de sus últimos Superclásicos y cada fecha que pasa está más cerca de alcanzar a Francisco "Chamaco" Vadés para convertirse en el goleador histórico del fútbol chileno.



"No estoy ansioso, pero sé que está ahí. Si bien uno está ilusionado, lo tomo con mucha serenidad. Hay que ir partido a partido, y si me queda una, marcar el gol. Sé que llegará el día en que pueda decir 'soy el goleador histórico de primera división'", dijo el 7 albo en conversación con El Mercurio.



El futbolista, de 38 años, no se aventuró a prometer un gol como lo ha hecho en los últimos partidos ante la U, pero se la jugó con un triunfo y le mandó un mensaje a los hinchas: "La promesa es que el Superclásico lo vamos a ganar sí o sí".



Al ser consultado por los motivos de la paternidad del Cacique ante el eterno rival, Paredes resaltó la convicción y la mentalidad del plantel. "Por los deseos de ganar siempre en nuestra casa y afuera también, porque ya son cinco años que no nos ganan en el Nacional. El equipo se mentaliza, confía en sí mismo. La pasión y la garra que le pone cada uno hace que llevemos tantos años ganando", indicó.





"El jugador de Colo Colo sabe de la camiseta blanca, del indio, que ante la U tiene que pelear todas las pelotas, trancar con la cabeza y que no se puede perder", agregó.



Por último, le mandó un mensaje a los más jóvenes y dejó en claro que la clave del éxito es entrenarse constantemente. "Deben entender las facilidades que tienen hoy para jugar... ¡Si antes tenías que matar a un viejo para que jugara un joven! La única forma de que puedan llegar a ser grandes es el entrenamiento", concluyó.