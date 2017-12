Paredes y el duelo con Huachipato: "Haré un gol y levantaremos la copa"

Esteban Paredes habló en la previa del trascendental duelo ante Huachipato en el Ester Roa y advirtió que le marcará un tanto a los acereros.



"Voy a hacer un gol y vamos a levantar la copa", dijo con total confianza el capitán de Colo Colo.



El "Tanque" espera dejar de lado los fallos ante Curicó Unido y que no se repitan las desinteligencias defensivas: "Seguimos trabajando futbolísticamente. Esperamos no cometer los errores del otro día".



Respecto al duelo del sábado que les puede dar el campeonato, el 7 albo señaló que "hay que ganar sí o sí. No voy a estar pendiente de los otros partidos (...) No estamos tan preocupados de (Yeferson) Soteldo, nos preocupa Huachipato".



Por último, respaldó la labor de Pablo Guede y hasta le dio un espaldarazo como posible candidato a la banca de la Roja: "Creo que puede ser técnico de la selección porque tiene personalidad. Trabaja muy parecido a Marcelo (Bielsa) y Sampaoli".