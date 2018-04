Paredes tras romper la barrera del gol 200: "Agradezco a mis compañeros por llegar a esta meta"

Esteban Paredes se volvió a vestir de héroe y marcó los dos tantos que le dieron el triunfo a Colo Colo ante Deportes Temuco.



El delantero albo superó la barrera de los 200 goles en Primera División y tras el término del partido agradeció a sus compañeros de equipo por ayudarlo en llegar a la meta.



"Fue una semana muy complicada, muy compleja con muchos altos y bajos. Llegamos a entrenar el miércoles y no sabíamos qué pasaba, qué íbamos hacer. Había mucha presión entre nosotros mismos. No era un partido fácil por todo lo que había pasado", dijo ante las cámaras del CDF.



"La grandeza de los jugadores pasó por sobre todo. Hicimos un partido bueno, tranquilo. Tuvimos muchas ocasiones de gol que no pudimos concretar, pero le doy las gracias a mis compañeros por llegar a esta meta", agregó.



Por último, reiteró su agradecimiento al plantel y a su familia. "Le doy las gracias a este plantel maravilloso que siempre estamos muy unidos. Sin mi esposa y mis hijos no hubiese sacado esta tarea adelante", concluyó.