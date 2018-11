Paredes no volverá a jugar hasta 2019 por imposibilidad de apelación de Colo Colo

Fueron dos días de muchos idas y vueltas para Colo Colo y Esteban Paredes. La ANFP había autorizado su presencia ante Huachipato, por la lesión de Danny Pérez en Venezuela, pero finalmente terminó ratificando su suspensión.

El "Cacique" no puede apelar la determinación, por lo que su capitán quedará al margen de los dos últimos partidos en el Torneo Nacional 2018.

Sobre su situación, el seleccionado nacional decidió no lamentarse. "Lo tomé con bastante humor, la verdad no me imaginaba que iba a pasar esto. Ya está, desde un principio estaba los dos partidos fuera. Todo queda igual", indicó.

De este modo, la delantera de los albos para jugar en el estadio CAP será con Lucas Barrios y el debutante Alexander Bolaños.