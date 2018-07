Paredes: "La foto en Instagram no era ninguna despedida, me veo retirándome en Colo Colo"

Hace un tiempo, llamó la atención en redes sociales un mensaje que publicó en Instagram Esteban Paredes, en donde varios hinchas pensaron que se trataba de una despedida de Colo Colo. Sin embargo, el histórico goleador de los albos echó por tierra dicha posibilidad.



"Tengo contrato hasta el próximo año. La foto que subí a Instagram es porque me gusta mucho y me identifica. No era ninguna despedida. Me veo retirándome en Colo Colo", afirmó.



Acerca del retiro, Paredes dio algunas luces con respecto a si piensa en el corto plazo en colgar los botines.



"Cuando llegue la etapa que me sienta cansado, voy a dar un paso al costado. Mientras uno sigue entrenando bien y marcando goles, se está más vigente que nunca. Da lo mismo la edad", dijo.



En cuanto a su posición en el campo de juego, el delantero reconoció que "me gusta jugar más arriba, cerca del arco. El técnico habló conmigo y me dijo si podía hacer esa pega. Si uno puede ayudar al equipo, lo voy a hacer. Pero me gusta jugar más cerca del área".