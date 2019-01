Papá de Jaime Carreño: 'Piensa que si se queda en Católica será un retroceso'

Jaime Carreño fue figura en la UC ante Colo Colo el sábado, pero su continuidad en los cruzados no está garantizada.

Su padre, en conversación con Los Tenores, criticó la política del club sobre los canteranos. "En Everton jugó 16 de los 17 partidos. Esta situación viene de antes y hoy los platos rotos los paga Gustavo Quinteros. Cuando renovamos, lo hicimos con la condición de que pudiera salir. No está feliz. Con lo que ha invertido el club hay jugadores que no van a quedar afuera", indicó.

En esa misma línea, Jaime Carreño papá aseguró que "lleva tres años peleando su lugar en el club. No hubo razones futbolísticas para que no jugara con Beñat San José, en Temuco entró por la lesión de Saavedra y ante Colo Colo jugó por que no estaba Buonanotte. Lo único que quiere es desarrollarse".

Además, el actual técnico de las inferiores de Unión Española reveló que su hijo tuvo opciones para salir. "Piensa que si se queda en Católica será un retroceso. Tuvo cuatro ofertas para salir, la más reciente de Unión Española. Él quiere ser considerado en la Selección y desarrollarse en otro lado. Quinteros lo tiene considerado, pero hay un tema interno del jugador", sentenció.