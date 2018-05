Paolo Guerrero tras el fallo del TAS: "Me están robando el Mundial y mi carrera"

El TAS falló en contra de Paolo Guerrero y amplió su suspensión a 14 meses tras dar doping positivo por benzoilecgonina un metabolito de la cocaína, que lo dejará sin la opción de disputar el Mundial de Rusia.



El capitán de Perú relató lo difícil que ha sido este proceso y volvió a reiterar su inocencia a través de un video que publicó en las redes sociales.



Las frases más relevantes del comunicado de Guerrero:



"Para mí es durísimo. El fútbol para mí ha sido mi sueño y continúa siendo mi sueño. Siempre he creído y creo en el juego limpio y yo me preparé para ser el mejor jugador como fruto del trabajo y sacrificio, solamente he necesitado de eso, nunca he necesitado de otra cosa".

"Mi sueño de jugar al fútbol y un Mundial después de 36 años, siento que lo he perdido. Esto es una hora oscurísima, pero quiero ratificarle a mi país y a mi gente que jamás he consumido algún tipo de droga o sustancia prohibida. Jamás he tenido la voluntad de hacerlo, porque no lo necesito y siempre he sido profesional en todo sentido".

"En el curso de este proceso he demostrado varias cosas: nunca he consumido una droga, eso ya fue probado. Nunca tuve la intención de mejorar mi performance, eso ya fue probado en la FIFA, WADA y en el TAS. Y tercero, yo estaba bajo régimen de la Federación Peruana de Fútbol. Tomé un té que el mozo no debería haber servido a un jugador profesional".

"Lo que no se comprueba es cómo pueden darme una sanción de 14 meses, sacarme mi sueño que era jugar un Mundial sin justificación o algún argumento que haga sentido para mí o para ustedes mismos".

"A las personas que contribuyeron para esta vergonzosa injusticia, que me están robando el Mundial, y quizás mi carrera también espero que consigan dormir en paz. Estoy viendo con mis abogados tomar las siguientes acciones. Me basta agradecer a todos quienes creen en mí y saben la persona y lo profesional que soy, agradecerles y que continúen creyendo en mí".