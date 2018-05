Paolo Guerrero jugará el Mundial de Rusia

El Tribunal Federal Suizo emitió una medida cautelar en favor de Paolo Guerrero, y el delantero peruano podrá disputar el Mundial de Rusia.

La decisión se tomó luego que el TAS (sigla en inglés de Tribunal Arbitral del Deporte) no objetaría la decisión de la justicia suiza respecto de la sanción de 14 meses por doping.

¡¡¡PAOLO GUERRERO ESTARÁ EN EL MUNDIAL!!! El Tribunal Federal suizo concede la cautelar al capitán de la Bicolor después del comunicado del TAS, afirmando que no se opondrá a esta decisión. ¡PERÚ CONTARÁ CON SU CAPITÁN EN RUSIA 2018! pic.twitter.com/Pt7N6oinSO — Javier de Paz (@JavidePazFdez) May 31, 2018

Guerrero deberá cumplir la sanción después de la Copa del Mundo, que parte el 14 de junio y culmina el día 15 del mismo mes.

El ariete ya ha cumplido 6 meses del castigo, por lo que tras el torneo estará otros ocho sin jugar.

El peruano siempre ha negado haber consumido alguna sustancia para mejorar su rendimiento. "Mi sueño de jugar al fútbol y un Mundial después de 36 años, siento que lo he perdido. Esto es una hora oscurísima, pero quiero ratificarle a mi país y a mi gente que jamás he consumido algún tipo de droga o sustancia prohibida. Jamás he tenido la voluntad de hacerlo, porque no lo necesito y siempre he sido profesional en todo sentido", dijo en una declaración emitida tras conocer el fallo del TAS.

"En el curso de este proceso he demostrado varias cosas: nunca he consumido una droga, eso ya fue probado. Nunca tuve la intención de mejorar mi performance, eso ya fue probado en la FIFA, WADA y en el TAS. Y tercero, yo estaba bajo régimen de la Federación Peruana de Fútbol. Tomé un té que el mozo no debería haber servido a un jugador profesional", agregó.