Pancho Saavedra reveló particular momento que vivió junto a Claudio Bravo

Francisco Saavedra es un asiduo de las redes sociales y suele tener interacciones con algunos rostros o deportistas para armar diversos tipos de campaña.

En esta oportunidad, el comunicador reveló en Los Tenores de ADN que contactó a Claudio Bravo para que lo ayudara con algunos spot a favor de las personas en situación de calle.

"Siempre habíamos tenido muy buena onda en redes sociales con Claudio y él me contó un día que sus hijas ven 'Lugares que hablan', porque sienten que se conectan un poco con Chile en todos esos meses que les toca estar lejos de su tierra, y bueno, ahí empieza una relación de buena onda, por Instagram y hasta conversando con su señora también", comenzó relatando el animador.

En esa línea, agregó: "Contacté a Claudio por una campaña en que necesitamos juntar 700 millones de pesos para poder abrigar a todas las personas en situación de calle que hay en Chile. Inmediatamente me dijo que sí, se fue a mi casa, grabamos la parte del viral, compartió con todo el mundo y fuimos a ver a la gente a la calle hasta las 1:00 de la madrugada".

"Él me propuso que fuéramos con la gente de la calle a conversar, a compartir un café y algo para comer. Él no me pidió nada, lo hizo con una humanidad tremenda y de muy buena onda que es", añadió Saavedra.

Consultado sobre si sabía algo del quiebre entre el golero y Arturo Vidal, el comunicador manifestó: "En un momento conversó con un periodista de La Cuarta y él le dijo 'mira, ahora estamos en otra actividad, no es el momento y no voy a perjudicar esta campaña hablando de lo otro, así que no voy a responder esta pregunta'".

Finalmente, "Pancho" aseguró que Bravo "se veía de muy buen ánimo. Tengo la sensación de que estos meses le van a servir para descansar y estar con su familia".