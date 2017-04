Pancho Malo disparó contra Pablo Guede

Francisco Muñoz, exlíder de la Garra Blanca conocido como Pancho Malo, sorprendió con una oferta a Aníbal Mosa para quedarse con sus acciones de Blanco y Negro y convertirse en el nuevo presidente de la concesionaria.

"Mi oferta es concreta. Son 15 millones de dólares por las acciones que tiene el señor Mosa, que es el máximo accionista, firmada ante notario", detalló.

Muñoz se negó a revelar el origen de este dinero y explicó que "una vez firmada la promesa, acreditaré de donde vienen estos capitales".

El barrabrava indicó que "yo he propuesto un plan social y corporativo para hacer de Colo Colo nuevamente rey de América".





En su plan de gestión, Pancho Malo estima que en el plantel albo no habrán más "entrenadores verseros que quieren hacer un contrato hasta el 2020 solamente por haber ganado una Copa Chile", en clara referencia a Pablo Guede.

Agregó que también aspira a no tener "más dirigentes que tratan de usar a Colo Colo para fines políticos".

"Mi experiencia de muchos años en el club compromete una gestión seria, y a pesar de todo el desprestigio que se me ha hecho, siempre he tenido la perseverancia y siempre he dado la cara, he dicho las cosas de frente", concluyó.