Palestino ficha a Luis Jiménez como embajador en Medio Oriente

Palestino anunció a Luis Jiménez como nueva contratación. No obstante, el fichaje del "Mago" no será para su regreso como jugador, sino para oficiar de embajador del club en Medio Oriente.



El volante, de 34 años, comandará la campaña "Locales en Nuestra Tierra", que busca recolectar tierras de diversas canchas de todos los rincones de Palestina para mezclarla en el césped de La Cisterna.



"Se utilizará para sembrar la cancha principal, y convertirla en la de millones de palestinos. Así, sin importar dónde estén, todos se sentirán locales", señaló el club árabe en su página web.



Por su parte, el jugador de Qatar Sports expresó su alegría tras el acuerdo: "Estoy feliz de poder participar, de poder aportar con mi grano de arena. Es una responsabilidad y espero poder hacerlo bien".



"Estoy feliz de estar de vuelta en Palestino, yo partí acá y me siento muy cómodo. Este equipo es muy importante en Medio Oriente y lo siguen mucho", concluyó tras su visita al plantel.

Luis "El Mago" Jiménez es el nuevo embajador de la campaña Locales en Nuestra Tierra. Conoce todos los detalles en la nota.

👇🏼👇🏼👇🏼https://t.co/Up8btDbRkM pic.twitter.com/hkHAGfCTbF — CD Palestino SADP (@CDPalestinoSADP) July 12, 2018