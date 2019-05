'Pajarito' Valdés en ADN, Parte 3: Hay que hacer una campaña para que Paredes esté una temporada más

Dentro de la extensa conversación que tuvo Jaime Valdés con ADN Deportes, también se dio paso para hablar acerca de Esteban Paredes, quien está cerca de transformarse en el goleador histórico del fútbol chileno.



Sobre esto, Pajarito es de la idea de "que lo va a conseguir. Puede ser contra la U. Antes o después. Yo lo que sí me sumaría a una campaña para que Esteban pueda jugar una temporada más. Lo veo bien motivado, entrena con regularidad y en los partidos si bien termina cansado, los aguanta bastante bien".



"Tenemos que hacer una campaña para que Esteban juegue una temporada más y si no es así, clonarlo. Porque va a ser de mucha falta cuando no esté", indicó.



Valdés sostuvo que más allá de la intención de Paredes de retirarse a final de temporada, lo ve en una condición positiva, ya que "físicamente es un animal, un tanque. Si lo colocas a correr con cualquier joven, lo hace de igual a igual. Él problema pasa por la motivación, en las ganas y no en la edad".



Por otro lado, el volante de Colo Colo también se refirió a la posibilidad de ver otra vez con la camiseta de los albos al volante, Matías Fernández.



"Me gustaría que pudiera volver. Es una tremenda persona. Un tremendo jugador, así que nos aportaría en el camarín y en la cancha, ya es tiempo y si me está escuchando le digo 'vuelve compadre, me queda poquito, volver a jugar contigo sería un placer'", comentó.