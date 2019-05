'Pajarito' Valdés en ADN, Parte 2: Siempre he dicho que me gustaría retirarme en Palestino

Si bien no quiere mirar al futuro, Jaime "Pajarito" Valdés tiene plena consciencia de que quiere recuperar su mejor forma física y disfrutar sus últimos años como jugador. "No pienso más allá del día a día. Lo único que quiero es poder volver lo más rápido posible y estar a disposición del entrenador, sumar minutos y hacerlo de buena forma. Y después el tiempo lo dirá, si tengo que terminar en diciembre, si puedo salir a otro equipo o si tengo que quedarme acá en Colo Colo", explicó.

Respecto a lo que ocurrirá a fin de año, afirmó algo que siempre ha dicho. "Me gustaría terminar en Palestino", declaró, refiriéndose a la promesa que se despachó en 1999 cuando partió a Italia. "Es como una promesa por cumplir. siempre dije, desde que salí el 99 para ir a Italia, que iba a volver para retirarme en Palestino, sabiendo que lo único que quería era jugar en Colo Colo".

"Espero que esté la disposición de poder volver algún día o tener la posibilidad de, al menos, conversar con la gente de Palestino. Pero eso lo veremos en diciembre", añadió.

Sobre su retiro, Valdés contó que "hace tiempo que la gente más cercana a mí me lo conversa, hacer una despedida, a estadio lleno, muy lindo... pero yo, con todo lo que he vivido estoy muy feliz, del cariño de la gente, que esté lesionado y el apoyo que me han demostrado es increíble. Entonces ya no espero nada. Con lo que he hecho y hemos logrado y con lo que la gente me ha demostrado estoy más que pagado". Sólo espera irse "con la conciencia tranquila, no sé si a otro equipo o a retirarme", aseguró.

En cuanto a eventuales ofertas para irse, admitió que siempre ha recibido ofertas, "pero yo nunca quise aceptar nada porque mi idea era venir, jugar en Colo Colo y retirarme en Palestino".

Eso sí, declaró que "la única que, por ahí, me tentó, fue ir a jugar al fútbol argentino. Es intenso, pasional, la gente es muy fanática y era muy parecido a lo que sentía en Italia", reveló, en referencia al ofrecimiento que llegó desde el San Lorenzo de Pablo Guede.

"Me llegaron ofertas de Estados Unidos, Medio Oriente, Sudamérica, pero siempre quise estar en Colo Colo. No me esperaba que fueran cinco años. Cuando llegué le regalé mi pase a Colo Colo, yo no cobré nada, solo el sueldo, porque la idea era jugar dos años en los que había firmado y después, el tercero, ir a palestino y retirarme ahí".