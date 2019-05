'Pajarito' Valdés en ADN, Parte 1: 'El semestre pasado tuve unos inconvenientes con el entrenador'

Luego de semanas alejado de los micrófonos, Jaime "Pajarito" Valdés rompió el silencio en ADN, en la previa al encuentro entre Colo Colo y Antofagasta.

Respecto a su momento físico, confesó que físicamente se siente "bastante bien. Todavía estoy muy motivado. Sé que puedo aportar todavía al equipo, por eso me estoy preparando de buena manera para poder volver y contribuir a conseguir objetivos"

Eso sí, está consciente de que su rendimiento no ha sido el esperado, "por eso me tocó salir del equipo. Uno siempre tiene que estar evaluándose y yo lo tengo claro, mi rendimiento en el último semestre no fue esperado por mí, ni por el entrenador, ni por la gente".

"Yo vengo hace cinco años en la primera fila tirando la carrera del equipo. Hemos conseguido cosas muy importantes, en algún momento tenía que pasar. Soy el que se pone más triste cuando juega mal o no tiene el rendimiento esperado, pero por el trajín de mi carrera el nivel no puede ser el de los primeros años, así que uno lo entiende, pero también está el deseo de volver a un nivel aceptable para ser un aporte dentro del equipo, siempre con la disposición máxima", agregó.

Respecto a una eventual salida del cuadro albo al comienzo de esta temporada, Valdés fue claro. "El semestre pasado tuve unos inconvenientes con el entrenador y no tuve mucha continuidad. Uno siempre quiere jugar y estar vigente, entonces, cuando uno sale del equipo empieza a evaluar y ver la situación", admitió.

"Cuando yo sentía que Héctor (Tapia) iba a continuar, pensaba que no iba a tener tantas posibilidades de jugar, entonces por eso abrí una pequeña ventana para poder salir. Cuando los dirigentes dijeron que Héctor no seguía, ahí cerré la ventana y sabía que teníamos que conversar con el técnico que llegara y ver qué quería. Si contaba conmigo o prefería que saliera", relató.

¿Cuáles fueron esos problemas con Tapia? "No vale la pena recordar lo que pasó. El sabe que las cosas que pasaron las conversamos y quedó claro que hubo molestia de parte mía", respondió.

Cuando llegó Mario Salas, "Pajarito" cuenta que "tuvimos una conversación bien franca, donde me comentó que si me veía bien iba a jugar, claramente no me aseguraba que iba a ser titular o que me iba a regalar la camiseta, pero si le demostraba en los entrenamientos y después de los partidos andaba de buena forma, si él sentía que yo tenía que jugar, lo iba a hacer. Entonces, ahí cerré la ventana, la puerta y todo lo que tenía que cerrar para seguir en Colo Colo. Estoy feliz acá, muy agradecido de la institución, de la gente, que siempre me ha demostrado mucho cariño".

Sobre la decisión de los dirigentes respecto a un eventual reemplazo en su posición, explicó que eso "pasa a segundo plano si el entrenador dice que quiere contar contigo, porque está también mi parte que quería seguir acá en Colo Colo y tener una revancha, tratar de subir el nivel mostrado en los últimos seis meses del año pasado".