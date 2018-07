Padre de Higuaín criticó a Sampaoli por la delantera que puso ante Francia

Jorge Higuaín estuvo como invitado al programa "Animales Sueltos" de Alejandro Fantino para analizar la eliminación de la selección argentina.



El padre del "Pipa" criticó a Jorge Sampaoli por el planteamiento ante Francia y apuntó por la falta de delanteros en el duelo de octavos de final ante Francia.



"Tengo dos tipos que entre los dos tienen 600 goles (Higuaín y Aguero) y no juega ninguno de los dos. Digo, no te gusta uno, pon al otro", indicó.



"El desarrollo del partido no te favorece, porque arrancamos con una idea de un falso nueve y terminamos jugando con Enzo Pérez de nueve. Es extraño al menos, ameritaba poner algún delantero más", agregó.