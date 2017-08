Padre de Floyd Mayweather contra McGregor: "Hasta yo podría noquearlo"

Floyd Mayweather y Conor McGregor protagonizaron la última conferencia de prensa previa al pesaje de rigor, sin embargo, el cara a cara entre ambos combatientes tuvo un ingrediente adicional: Los comentarios del padre de "Money".

Floyd Mayweather Sr. aseguró contra el irlandés que "incluso yo podría noquearlo. Después de que mi hijo lo noquee el sábado yo seré el próximo".





"Floyd está listo. Si la edad le afectará, no lo sabemos, pero él siempre está bien, va a tener una actuación dominante", puntualizó.

El entrenador se burló de la pose de Bruce Lee que hizo McGregor y aseguró que se trata de "una desgracia para el legado" del fundador del jeet kune do.





"Él no merece estar en el ring con mi hijo. En el boxeo no importa qué tanto poder tengas, lo que importa es cómo puedan aprovecharlo, si no tienes las habilidades, no importa, estoy seguro que McGregor va a sufrir", añadió.

Mayweather sr. prometió que "mi hijo va a noquearlo porque le va a castigar muy fuerte al cuerpo, a las zonas blandas. McGregor es un peleador amateur y va a ser tratado como lo que es".

Mayweather y McGregor se enfrentarán en el T-Mobile Arena, Las Vegas, este sábado 26 de agosto alrededor de la medianoche, hora de Chile.