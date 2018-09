Padre de Floyd Mayweather confirma revancha ante McGregor

El padre de Floyd Mayweather anunció que su hijo está negociando una eventual revancha con Conor McGregor.

En conversación con NBC, aseguró que ambos "están hablando sobre cómo van a pelear. No estoy seguro, pero me están llegando algunas cosas. Me parece que mi hijo quiere pelear de nuevo".

"McGregor también luchará de nuevo y mostrará a la gente lo que puede hacer, que es nada. Me aseguraré de que se retire, que quede fuera del juego. Me aseguraré de que no vuelva", añadió.





En el combate que celebraron el pasado 27 de agosto del 2017 en el T-Mobile de Las Vegas, Floyd Mayweather se quedó con 100 millones de dólares y McGregor con 30, convirtiéndose en el evento deportivo más lucrativo de la historia.

En aquella pelea, Money derrotó al irlandés con un nocaut técnico en el décimo round. Tras la caída, McGregor anunció su regreso a la UFC el próximo 6 de octubre ante el ruso Khabib Nurmagomedov.

