Padre de Emiliano Sala tras desaparición de su hijo: 'Estoy desesperado'

El jugador de fútbol argentino Emiliano Sala se encuentra desaparecido luego de que la avioneta en la que viajaba desde el aeropuerto Nantes-Atlantique rumbo a Cardiff.

Desde Argentina, el padre del delantero Horacio Sala confesó que se encuentra desesperado por dar con el paradero de su hijo. "Yo me enteré por los medios. Estoy trabajando. Me avisó un amigo. No sabía nada. No se puede creer".

Al momento que le informan al padre sobre las malas condiciones climáticas que podrían haber afectado el viaje, el padre se quiebra y confiesa estar angustiado por la situación. "Estoy desesperado".

El delantero que ha hecho toda su carrera en el fútbol francés desapareció a 20 kilómetros al norte de la isla inglesa Guernsey. Un barco de rescate y dos helicópteros se encuentran realizando trabajos de búsqueda.