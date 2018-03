Padre de "Chino" Ríos: "Con el servicio de Jarry, Marcelo de seguro ganaba grand slams"

Jorge Ríos, padre de Marcelo, habló largamente sobre lo que fue la carrera de su hijo en el circuito profesional de tenis, contando varias anécdotas que vivió el deportista y recalcando que de ser por una pequeña mejora en su juego, su retoño habría ganado varios Grand Slams.

En entrevista con La Tercera, el progenitor del ex número uno del mundo, sostuvo que "si me dieran a elegir entre ganar un grand slam o ser número uno, no tengo dónde perderme en decir que prefiero el número uno. Claro, me habría gustado que ganara no un grand slam, sino varios. Y creo que la razón principal fue por su servicio. Si hubiera tenido un servicio como el de Jarry o como el del mismo Federer o Sampras, lo hubiese logrado".

Consultado si la vida fuera de la cancha le había pasado la cuenta a su hijo, indicó: "Para nada. El trabajo que desplegó para lograr sus metas fue grande. Sus pares lo reconocían como uno de los jugadores que entrenaba con mayor seriedad y profesionalismo. Las cosas a las que tuvo que renunciar en su vida: estudios, fiestas, relaciones con los amigos, fueron muy grandes En general, demostró hacer las cosas bien"

"Que puntualmente hizo tonteras que fueron cubiertas con intensidad por los medios, es otra cosa. Pero no creo que el comportamiento fuera de la cancha le haya afectado. Para mí fue el servicio", recalcó.

Sobre los contantes ataques a los periodistas que realiza el "Chino", su progenitor dijo saber por qué ocurre. "Él, como experiencia de vida, cree que los periodistas mienten. Es su experiencia desde los inicios. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que los periodistas no mienten; faltan a la verdad. ¿Cuál es la diferencia? Pareciera un juego de palabras, muy sutil, pero es una diferencia importante. Porque cuando uno miente sabe que está diciendo algo que es falso. Miente, a sabiendas. Y cuando uno, sin verificar si es verdadero o falso, publica algo que no corresponde a la verdad, está faltando a la verdad. Y eso, desgraciadamente, ocurre mucho. No estoy metiendo a todos los periodistas en una sola bolsa, hay excepciones", manifestó.

Finalmente, Jorge Ríos tuvo palabras sobre la postura política que adoptó su retoño antes de las elecciones presidenciales y de su ingreso a las redes sociales, donde más de alguna polémica ha protagonizado.

"Estamos en una democracia. Y que la gente opine de sus tendencias políticas es totalmente aceptable. Para mí fue una novedad, pero no me molestó. Es libre. Y sobre lo otro, es un riesgo muy grande de las personas que participan en ellas (redes sociales). Se exponen innecesariamente a que la gente diga lo que se le ocurra, a que se produzcan controversias que no se tienen por qué producir. Yo no soy asiduo a las redes sociales, no participo en ellas, pero sigo pensando lo mismo", cerró.