Pablo Quintanilla: 'Estoy seguro de que voy a volver en mi nivel'

Pablo Quintanilla continúa su proceso de recuperación luego de haber superado dos operaciones tras haber sufrido un accidente durante la última etapa del Dakar 2019.

En conversación con el diario La Tercera, el piloto confesó que el proceso de recuperación ha sido complejo para llevarlo en el día a día. "Está siendo súper doloroso, sobre todos los primeros días. Es incómodo, prácticamente no me podía mover. En cama con el pie en alto. No ha sido fácil adaptarse, pero la herida ha ido evolucionando, los plazos van mejorando y ha ido bajando el dolor y la hinchazón. Eso genera cierto alivio".

Quintanilla además confesó que el apoyo de su familia ha sido clave durante la recuperación. "En estos momentos, uno se encierra con las personas más cercanas, te entregan cariño y apoyo, te ayudan. Y sí, son meses que ocupo para descansar, rehabilitarme, acercarme a la familia, llenarme de energía nuevamente".

Sobre sus expectativas y preocupaciones para los próximos desafíos que vienen, Quintanilla confesó que esperar retomar su nivel. "Recuperar la parte cardiovascular y el feeling con la moto, significan un par de meses que se necesitan para retomar mi nivel. Pero no me preocupa, no pienso en que voy a perderlo. Tengo la convicción, estoy seguro, de que voy a volver a mi nivel".

Quintanilla durante el último Dakar sufrió una fractura en el tobillo, que espera tenerlo nuevamente compitiendo durante los próximos meses.