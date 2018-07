Pablo Parra e interés de la U: "Es importante que te quieran equipos grandes del fútbol chileno"

Pablo Parra conversó con Los Tenores de la tarde con respecto al interés de la U en sus servicios, indicando que si bien es una posibilidad atractiva, su interés está centrado en hacer bien su trabajo en Cobreloa.



"Esto es nuevo para mí. Es importante que te quieran equipos grandes del fútbol chileno y ahora solo pienso en Cobreloa, porque ahora tengo contrato con ellos y quiero ascender con ellos", contó.



Parra manifestó que las ofertas no lo desconcentrarán, puesto que "va a ser un bien para mí, pero quiero rendir en mi equipo y no quiero salirme del rumbo".



El volante también detalló qué pasó con el encuentro con Carlos Heller, presidente de Azul Azul, y Ronald Fuentes, gerente deportivo de los estudiantiles, tras el duelo por Copa Chile.



"Solamente me preguntaron cuándo terminaba contrato, porque yo no iba por un tema de hablar con la U, iba por otra cosa, para cambiar una camiseta. Se me acercan, me preguntan y yo se lo dejé a mi representante", sostuvo.