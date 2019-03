Pablo Mouche se motivó pensando en Católica: 'El equipo lo toma con una importancia muy grande'

Pablo Mouche analizó lo que será el partido de Universidad Católica el día domingo en el estadio Monumental.

El delantero de los albos descartó que los cruzados vengan de una mala racha por la irregularidad en el torneo local. "Católica no viene un una crisis, va a jugar un partido en Libertadores, es el último campeón. La cabeza de los jugadores está en el partido de hoy".

Sobre el duelo frente a Universidad Católica, el exBoca Juniors confesó que más allá que sea un clásico, todos los duelos para Colo Colo son claves. "Todos los partidos son importantes, el equipo lo toma con una importancia muy grande. Es el último campeón del torneo y un equipo fuerte, que juega bien".

Además, elogió a Esteban Paredes y Jorge Valdivia confesando que la ausencia del capitán en el último duelo debió ser por la larga lesión. "Yo los veo bien, Esteban está trabajando a la par con nosotros. Con la jerarquía que tienen no tendrán problemas de acoplarse a nosotros. Si él está para jugar no me incumbe a mí".

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica se disputará el día domingo a las 12:00 horas en el Estadio Monumental.