Pablo Mouche elogió a Jorge Valdivia en su presentación

Colo Colo continua su preparación pensando en los desafíos de la temporada 2019, con nuevos nombres para reforzar a la escuadra de Mario Salas.

Uno de ellos es el delantero argentino Pablo Mouche, de 31 años, quién fue presentado como nuevo refuerzo de los albos para esta temporada.

"Colo-Colo es uno de los grandes de Sudamérica. Me hablaron bien del grupo. No lo pensé mucho, estoy muy feliz de llegar. Me considero un jugador que puede estar a la altura de Colo-Colo", sentenció el atacante, ex jugador de Boca Juniors.

El artillero ya conoce a algunos de los integrantes del actual plantel, uno de ellos es Jorge Valdivia, con quién compartió entre 2014 y 2015 en Palmeiras, es por eso que no dudo en elogiar a su nuevo compañero: "Después de Juan Román Riquelme fue el mejor jugador con el que compartí en una cancha".

El delantero ocupará el número 15 en el plantel albo y espera ser un aporte para Mario Salas, con quién ya conversó antes de su presentación: "Hablé con Mario y me dijo que encajaba en el planteo de él, jugando por fuera".



(Foto: Colo Colo)