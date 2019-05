Pablo Macaya, acérrimo hincha de la 'U': 'Estoy asustado, realmente preocupado'

Impacto sigue causando la muerte de Gabriel, personaje interpretado por Pablo Macaya en la teleserie de Canal 13, Pacto de Sangre. Las redes sociales explotaron la noche del pasado jueves luego de que Marco (Néstor Cantillana) diera muerte sorpresivamente a uno de sus amigos.

Por ello Macaya estuvo en conversación con El Ciudadano ADN y si bien se refirió a todo lo que sucederá en los últimos dos capítulos de la teleserie, el actor, acérrimo hincha de la Universidad de Chile, no pudo quedar ajeno a lo que pasa con su club, que actualmente está en puestos de descenso.

"Mira, con esta campaña de morondanga, terrible, puro sufriendo, estoy asustado, realmente preocupado. Yo lo veo con mucha preocupación, a diferencia del 88' que yo andaba como en otra en mis intereses", partió aseverando.

El actor agregó que: "en cambio ahora no, estoy atento, leo, no veo los partidos pero si los escucho por la radio porque no puedo verlos. Lo encuentro terrible, lo encuentro dramático, encuentro que cada día se pone peor. Uno dice esto no se puede poner peor, pero igual que la teleserie, siempre se pone peor y no paran de haber situaciones que cada día enturbian todo y hacen que el panorama sea más oscuro".

"Como un humilde hincha solo me limito a apoyar a los jugadores, a darles ánimo, a tirar para arriba, a ganar como sea, que salgan de esta y que no se les olvide que lo más importante es el equipo, el club y después se verá quién se tiene que ir, quién tiene que volver. Creo que es el minuto de apoyar al equipo", comentó Macaya.

Al finalizar, aventuró sobre los posibles motivos que tendrían a los azules en tal grave situación: "salen las declaraciones del entrenador, de (Johnny) Herrera, y uno dice ¿Hasta dónde llega todo este problema? Yo lo vivo con angustia, lo vivo con susto, lo reconozco, porque ni siquiera el 88' la campaña era tan mala y lo otro es que la "U" ha tenido más de una oportunidad para salir del fondo y pasan las oportunidades, pasan los partidos y no lo logra, estoy muy preocupado por mi equipo", cerró.