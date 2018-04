Pablo Guede y su adiós de Colo Colo: "La gente no me quería y ante eso decidí salir"

Pablo Guede dejó la banca de Colo Colo y tras negociar un acuerdo económico con Blanco y Negro, llegó hasta la sala de prensa junto a Gabriel Ruiz-Tagle para explicar su salida.



"Esto viene después del partido de San Luis, donde la verdad la pasé muy mal. Ahí fue un corte. Yo entendí que la gente no me quería (...) Sentí que no se podía dar vuelta con la gente, que es lo que es este club. Ante el veredicto de la gente decidí salir", confesó.



Pese a señalar que tenía tomada la decisión antes del Superclásico, aseguró que no podía abandonar al plantel previo al partido con la U. "Entendí que sería mucho peor. Por suerte lo ganamos y después seguí manteniéndome firme en mi decisión (...) Después del clásico me fui a la casa de Aníbal (Mosa) para decirle que no continuaba".



Además, aseguró que apenas asumió Ruiz-Tagle la presidencia de ByN le manifestó que no seguiría en el cargo: "Se lo planteé al presidente en el primer minuto en que llegó y llegamos a un acuerdo para las dos partes".





Pablo Guede en su último partido como DT de Colo Colo Pablo Guede en su último partido como DT de Colo Colo





"Hay gente nueva que viene con muchas ilusiones y ganas de hacer las cosas a su formar y de buena manera y no creo que tengan que acarrear con el entrenador de hace un año y 8 meses. Estoy convencido de que mi salida va a liberar de presión a todo el club", agregó.



Respecto a la reacción de los jugadores tras comunicarle su salida: "Entendieron mi situación. Que todo un estadio te grite en contra, que te tiren monedazos detrás del banquillo. Yo soy persona, la pasé muy mal. Lo comprenden, pero no lo comparten".



El DT hizo un mea culpa respecto a la Copa Libertadores y reconoció que la derrota con Delfín fue "humillante y dolorosa". "Entiendo que lo mejor para que puedan clasificar en la Copa es que yo me vaya. Seguramente contra Delfín podrán ganar, pero el partido más complicado es con Bolívar. Pueden clasificar, pero conmigo era una presión extra".



Por último, agradeció a Colo Colo por la oportunidad en la banca y señaló que permanecerá en Chile hasta mitad de año. "Me quedaré acá, me iré el lunes afuera. Pero después volveré acá, mis hijas están en el colegio. Me quedaré hasta junio hasta que me salga algo. No tengo nada, no me interesaba nada estando en Colo Colo".