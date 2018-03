Pablo Guede y reunión con Rueda: "No me complica nada que llame a nuestros jugadores"

Un poco distinta a la posición que mostró Aníbal Mosa se expresó el técnico de Colo Colo, Pablo Guede, con respecto al llamado de eventuales jugadores por parte de Reinaldo Rueda a la selección chilena.



El estratega comentó que el Cacique está para dar una mano a la Roja, siempre y cuando no represente un problema para los objetivos del club.



"Que te convoquen jugadores para la selección es muy bueno. Mientras no interfiera el trabajo de uno a otro en momentos, como la Copa Libertadores, es espectacular. Él lo tiene muy cuenta (…). Nosotros estamos para ayudarlos en lo que se necesite", afirmó.



De hecho, Guede indicó que en el caso de que se convoquen a juveniles en el corto plazo, no afectará a la planificación.



"La planificación del partido con Bolívar no me complica nada que él (Rueda) cite a nuestros futbolistas. Al contrario, es una satisfacción. Somos conscientes que la selección es de todos", dijo.



Recordemos que Mosa aseveró que primero para Colo Colo estaba la Copa Libertadores y después los objetivos con la Roja.