Pablo Guede y la salida de Villar: "Yo no tengo nada que ver y no me voy a meter"

Pablo Guede salió al paso de la salida de Justo Villar de Colo Colo. El DT del Cacique no quiso ahondar en el tema y mandó a los periodistas a preguntarle al club por la no continuidad del paraguayo.



"No me voy a meter, ni me metí. A partir de ahí todas esas preguntas al club y no a mí. Yo no tengo nada que ver en eso", dijo al ser consultado por Villar.



Respecto al arribo de Jorge Valdivia, el estratega manifestó estar contento, ya que "un jugador de las características de él, en cualquier equipo del mundo es bienvenido".



Guede volvió a ser consultado por Villar y se limitó a decir que "perdimos mucho mientras él no estuvo. Cuando estuvo conmigo jugó siempre y era mi arquero titular". Además, agregó que "no soy quién para opinar si es justa o no es justa su salida".



Por último, agradeció al club por las contrataciones. "El club hizo las cosas como las tenía que hacer, como me había dicho que las iba a hacer, que el 19 iban a estar los jugadores que pretendíamos de un principio y así fue", concluyó.