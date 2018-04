Pablo Guede y la interna de Colo Colo: "A nivel de camarín hay cero problema"

Pablo Guede habló de todo este el jueves en el Monumental y aseguró que pese al difícil momento futbolístico de Colo Colo no existen problemas en el camarín.



"A nivel de camarín hay cero problema. Cero. Al revés. A nivel futbolístico, estamos en el peor momento. Nos desdibujamos en la forma de jugar. Luego viene el problema institucional", dijo el estratega.



Respecto a la relación con Julio Barroso tras el enigmático tuit del defensor: "Es una relación profesional. Él entrena y yo lo dirijo. No tuve ninguna conversación con él".



Sin embargo, dejó entrever que el "Almirante" no es titular en su esquema: "Barroso no juega ahora, porque se lesionó y tuvieron que hacerlo Insaurralde y Zaldivia, quienes ahora están mejor".



"Barroso tendrá que recuperar su nivel para volver. Se lo dije a Julio: si tenemos que jugar con línea de cuatro, lo haré con Insaurralde y Zaldivia", agregó.



Por último, reconoció que el Cacique vive una crisis. "Entiendo que una crisis acá da para muchas cosas, para inventar cosas, pero la reunión del otro día fue para fortalecer el grupo. Eso de que pelearon el otro día es mentira. Los 25 o 26 que están acá están unidos", concluyó.