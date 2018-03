Pablo Guede y el duelo ante la UC: "No descarto empezar con línea de cuatro"

Pablo Guede habló este jueves con los medios en el Monumental y volvió a cargar contra el arbitraje en la previa del duelo con Universidad Católica.



"No se les puede decir nada a ellos, son intocables. Les molesta que uno hable y opine. Si los árbitros se vienen equivocando, yo dije que la culpa era de (Enrique) Osses. ¿Qué tiene de malo opinar eso?", dijo el estratega.



El DT albo no podrá estar en el terreno de juego tras ser expulsado ante Universidad de Concepción. Sin embargo, aseguró que ni siquiera acudirá al Monumental y mirará el partido desde su casa.



"Lo veré en mi casa. Estoy expulsado, no puedo entrar acá. Para que monten lo que montaron en el partido anterior, ni loco. Tengo muchas ganas de verlo en mi casa, tranquilo. No quiero venir y se terminan las suspicacias. No vengo, no hay trampa como dijeron", indicó.









Respecto a lo futbolístico, no descartó comenzar el duelo con línea de cuatro en el fondo. "Pasa por lo que necesita el equipo en cada momento, ahí es donde nosotros queremos apuntar. En algún momento puntual agarrar y decir pasamos a línea de cuatro y que suban los dos delanteros porque tenemos que entrarle al equipo rival. No descarto que empecemos jugando con línea de cuatro o de tres", agregó.



Por último, le restó importancia a su invicto ante la UC en el Monumental. "Lo que provoca es que tengan más ganas de ganarte. No me siento protagonista en ese sentido. La única realidad es que ellos llevan seis partido invictos y son el equipo a vencer".