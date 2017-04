Pablo Guede y arco de Colo Colo: "No voy a firmar a nadie, no me interesa"

En torno a Colo Colo han sido temas el nivel de Paulo Garcés y la lesión de Justo Villar, lo que hizo crecer rumores sobre una eventual incorporación de un nuevo portero para las seis fechas restantes del torneo de Clausura. Pero este jueves, el técnico Pablo Guede zanjó toda opción.

"No me interesa y nunca fue una propuesta mía de traer un arquero. Entonces, a partir de ahí, que (Sebastián) Saja, (Matías) Dituro u otros, para qué se genera eso si no puedo traer a un arquero con garantías", cuestionó.

En ese sentido, Guede explicó que Colo Colo no puede incluir a otro cuidavallas por las bases del torneo. "No podemos firmar arqueros. Nos permiten firmar un arquero que tenga finiquito antes de enero, es decir, que esté parado hace cuatro meses, y no nos sirve", dijo.

Y remarcó: "Podemos firmar un arquero que no haya firmado en ninguna planilla del fútbol chileno... tengo que ir a buscar al tercer arquero de cualquier otro equipo. Por tanto, no voy a firmar a nadie".

¿Paulo Garcés? "Tiene mi apoyo y va a seguir atajando. Lo dije y lo ratifico. Se mandó dos cagadas que significaron goles, pero él va a jugar", aclaró.





Colo Colo vs. Universidad de Concepción

Respecto al duelo del sábado, 15:30 horas, frente a Universidad de Concepción, Pablo Guede sostuvo que "es un equipo muy duro".

"Entendieron lo que necesitaban, que era sumar puntos. Repliegan con mucha gente detrás de la pelota y salen rápido a la contra. Y si los dejas, te manejan la pelota. Tiene buenos jugadores. Va a ser un partido bastante complicado", afirmó.

En esa línea, reconoció que el empate contra Huachipato "complicó" a Colo Colo, de cara a su pelea por el Clausura. "Esos dos puntos se extrañan, porque después íbamos a jugar contra Iquique y la U. Creo que en el Clásico hicimos un gran partido. Siempre hay baches dentro de un campeonato", afirmó.