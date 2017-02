Pablo Guede tras la eliminación: "Estoy dolido y jodido, llevo dos noches sin dormir"

Pablo Guede volvió a reflexionar sobre la eliminación de Colo Colo de la Copa Libertadores, ya con la mente fría y pensando en el partido contra Audax Italiano.

"Fue una eliminación dolorosa. A mí me duele, a los jugadores les duele", señaló el técnico, quien además confesó que "estoy dolido y jodido, llevo dos noches sin dormir".

El estratega argentino analizó sus fallas ante Botafogo, donde "todo puede sonar a excusa. A la conclusión que llegamos es una, no fuimos agresivos en ataque, jugamos mal".

También le dio relevancia a quedar eliminado "por un gol en contra y un penal no cobrado".





Sin embargo, anticipó que ante su eventual salida de la banca del Cacique, que "las maneras son muy importantes para mí. Si el equipo es un desastre, terminamos séptimos, no hace falta que me lo pregunte".

El técnico también aclaró que no traerá a ningún otro refuerzo "si no pasa nada extraño y no se lesiona nadie", y destacó que sus ojos están puestos en salir campeones.

"Ante la adversidad me rebelo", sentenció Guede, y precisó que su misión de aquí en adelante será "apechugar, trabajar que es lo que está en mis manos. Y ganar, ganar y ganar".