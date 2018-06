Pablo Guede suma a José Jurado y Alexis Ruano como refuerzos del Al-Ahli

Pablo Guede sumó dos incorporaciones más para el Al-Ahli. Se trata de los españoles José Manuel Jurado y Alexis Ruano.



El primero debutó en 2005 con la camiseta del Real Madrid y posteriormente fue transferido al Atlético de Madrid. Además, el volante registra pasos por el Schalke 04, Spartak de Moscú, Watford y Espanyol.



Mientras que Ruano llega proveniente del Deportivo Alavés tras un breve paso por el Besiktas.



Los hispanos se sumarán a Nouh Al-Moussa y Abdullah Al-Said, quienes arribaron hace algunos días al club saudí.

Photos | Spanish duo José Jurado and Alexis Ruano signing their contracts with Al-Ahli@AlexisRuano8 @Jurado10Marin #AHLIFC #Welcome_Jurado #Welcome_Alexis pic.twitter.com/wLK7lDAK6f