Pablo Guede: "No es casualidad la suspensión ante Everton"

Para Pablo Guede, "no es casualidad". Ése es su pensamiento respecto a la suspensión de gran parte del equipo técnico -incluido él- para el decisivo partido del domingo frente a Everton (12:00 horas) en Viña del Mar,

"A buen entendedor, pocas palabras, que recoja el guante quien lo tenga que recoger y punto", dijo el entrenador de Colo Colo, recordando que tiene contrato hasta junio de 2018.

En conferencia de prensa, Guede sostuvo que "me quieren echar desde que empezamos, me jugué la cabeza contra La Serena, (Universidad) Católica, la U, (Unión) Española y seguimos". E ironizó: "En algún momento me tendré que morir, tengo más vidas que un gato".

"El hincha colocolino tiene que saber que no nos van a desestabilizar. Podemos ganar, perder o empatar, no me interesa eso a mí, a los jugadores y al club, sólo estamos centrados al 100% en tratar de salir campeón que es lo que más deseamos todos (...) Estamos enfocados en Everton, pensando todo el día en el partido del domingo", enfatizó.



En ese sentido, Guede criticó la filtración de que siete jugadores abandonarían Colo Colo, tras el término del torneo de Transición, advirtiendo que "van a necesitar hacernos muchas cosas más malas para poder desestabilizarnos".

"No tiene sentido eso ahora (...) ¿Creen ustedes que hay una lista de alta y una de baja? ¿Creen que voy a perder tiempo teniendo 25 monstruos que se están rompiendo el culo por Colo Colo y voy a perder tiempo para eso? Eso es para desestabilizar, no escucho en ningún otro club quién puede llegar o irse", dijo.

Guede, asimismo, desdramatizó su ausencia en la banca el domingo, asegurando que tiene "la tranquilidad de que estará (Agustín) Cucho (Salvatierra) y Jorge (Schwager) que vienen trabajando con nosotros hace un año y medio, y que lo harán de la mejor manera posible".

"Los chicos los conocen, confían en ellos. Lo importante es que tengamos muy claro lo que tenemos que hacer en cada uno de los momentos de los partidos", concluyó.