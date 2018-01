Pablo Guede: "Me pone feliz seguir en el equipo más grande de Chile"

El técnico de Colo Colo, Pablo Guede, destacó el juego que presentó su equipo, que le permitió quedarse con la Supercopa frente a Wanderers.



"Lo de hoy fue tremendo, solo tengo palabras de admiración para estos futbolistas", sostuvo, además de conversar acerca de la llegada de refuerzos como Carlos Carmona.



"Tener un contención más nos libera a dos jugadores como Baeza y Suazo. No es fácil firmar la calidad de futbolistas que queríamos. No es fácil firmar a un campeón de América, a Matías Fernández o sacarle un jugador a San Lorenzo. El único que está cerrado es Carmona", dijo.



Por otro lado, Guede también agradeció la renovación con respecto a su contrato, manifestando que es una muestra de confianza a sui trabajo.



"Es importantísimo que todo el directorio haya estado de acuerdo. Para mí no hay ninguna duda de que Aníbal (Mosa) me quiere en este proyecto. Ahora viene otro, que es renovarse en el éxito. Es un orgullo que el equipo más grande de Chile quiera seguir con este trabajo", afirmó.