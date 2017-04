Pablo Guede: "Hay gente haciendo de Sapo que sólo busca desestabilizar el plantel"

Tras su reciente victoria contra la Universidad de Concepción, el director Pablo Guede se refirió al encuentro que lo dejó en la cima de la tabla. Sin embargo, el tono de la conferencia se volvió mucho más tenso cuando fue cuestionado por su continuidad en Colo Colo por sus resultados, rumores a los cuales acusó como "mentiras para desestabilizar el plantel".

"Yo ya hablé con León (Vial) y Anibal (Mosa) el tema del contrato, y no voy a hablar más del tema para que no se sigan generando mentiras de mala leche que salen de adentro para poder desestabilizar al club y que no salgamos campeones", respondió descartando totalmente que su permanencia esté en juego y enfrentando los rumores a los que califica de malintencionados.

"Hay gente que sólo quiere hacer daño, y los fanáticos que trabajan cada semana para tener la plata y ver al equipo lo tiene que saber", denunció.

Y finalizando sus descargos, Guede agradeció al plantel completo y a la hinchada por su apoyo contra la Universidad de Concepción.

"Estoy muy feliz porque estoy en el club más grande de Chile, este club que tiene geste espectacular. Pero por algo Colo Colo es grande, y por eso hay gente que nos quiere hacer daño por maldad (…) Y hay gente de este club que se rompe el culo todos los días para salir campeón, eso no se hace", cerró.