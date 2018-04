Pablo Guede: "Estamos en el peor momento desde que llegué"

Tras una larga charla con el camarín de Colo Colo, Pablo Guede enfrentó a los medios de comunicación y analizó la derrota ante San Luis de Quillota.

El técnico se mostró resignado, asumió que "estamos mal, hay que reconocerlo" y sentenció que "estamos en el peor momento desde que yo agarré".

"A los jugadores no les puedo decir nada, dejaron todo a 48 horas de haber tenido una decepción, donde psicológicamente la derrota del jueves pega, pero trataron de hacer todo lo que estaba en sus manos para poder ganar", puntualizó.





Sobre las críticas de los hinchas en su contra, Guede respondió que "la gente es soberana, quiere ver al equipo de sus amores ganar y nosotros perdemos. Están en todo su derecho de putear y pedir que me vaya".

Finalmente, también se refirió al enigmático comentario de Julio Barroso y señaló que "no lo leí y no me interesa. Cada uno es libre de expresarse como quiere y cada uno sabe como se comporta en cada caso, puede decir y opinar lo que quiera".

Sobre su marginación del partido, Guede manifestó que su exclusión "pasa netamente por lo futbolístico y todo lo demás carece de importancia".