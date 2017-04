Pablo Guede está cerca de renovar en Colo Colo hasta el 2020

A pesar de que Pablo Guede aún no cumple la mitad de su contrato, la dirigencia de Blanco y Negro quiere extender el vínculo del trasandino en Macul. Según AS Chile, el DT firmaría un nuevo contrato que lo ligaría a los albos hasta el 2020.



Una de las condiciones que puso Guede, sería la salida de Óscar Meneses en el cargo de gerente deportivo. Dicha solicitud estaría por escrito en el nuevo vínculo que se está redactando en el Monumental.



Meneses llegó al Cacique días ante que el estratega, y han tenido un par de desencuentros que apurarían la salida del gerente deportivo. El último episodio ocurrió en torno a la posible incorporación de un arquero, algo viable para Meneses, pero que no contó con la aprobación y el respaldo del DT.





