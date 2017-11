Pablo Guede: "Espero que el equipo no se resienta con las ausencias"

Colo Colo y Unión Española, este domingo en el Monumental, animarán el partido más atractivo de la fecha 12 del Transición.

Pablo Guede, entrenador del "Cacique", entregó su visión respecto al duelo. "Va a ser un partido muy duro y disputado en la mitad de la cancha, los dos sabemos lo que nos estamos jugando porque después solo quedarán tres fechas. Espero que el equipo no se resienta, es un lindo desafío para los jugadores que deberán reemplazar a los ausentes. Tenemos toda la esperanza de sacar el partido adelante", comentó.

Sobre la baja de Esteban Paredes, el trasandino apuntó que "es nuestro goleador y un jugador decisivo. Corre para adelante y es capaz de replegarse para meter pelotas de gol. Los tres delanteros que tenemos son de características diferentes, pero veníamos entrenando hace bastante la forma de jugar sin él".

Además, se refirió a las polémicas vividas en Temuco la jornada anterior. "Lo que yo diga carece de importancia porque no te creen nunca. Yo me saqué cuando me empezaron a agarrar y vi que Polic me seguía cargando en el vestuario. Le dije a Deischler que lo ponga en el informe de forma correcta, no estoy arrepentido de lo que dije pero sí de lo que hice. La última imagen no fue buena. Me han expulsado una vez en seis años, mi comportamiento en la banca habla por sí solo", concluyó.