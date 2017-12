Pablo Guede es la principal opción de Independiente si Ariel Holan no renueva

Ariel Holan aún no renueva su contrato con Independiente de Avellaneda tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana y desde la dirigencia del "Rojo" ya tienen un plan B si el DT decide no continuar: Pablo Guede.



Según TyC Sports, el técnico de Colo Colo es el principal candidato para suceder a Holan en caso de no llegar a un acuerdo e irían por sus servicios para la próxima temporada.



Eduardo Domínguez, director técnico de Colón, también suena en la banca del CAI. No obstante, el estratega albo corre con ventaja para tomar el cargo, según informa el medio deportivo argentino.