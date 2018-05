Tras casi un mes de su mediática salida de Colo Colo, Pablo Guede ya tiene nuevo club en medio oriente.

El técnico deberá trasladarse hasta la ciudad Yeda y asumir en uno de los clubes más tradicionales de Arabia Saudita: el Al Ahli.

En su cuenta de Twitter, el cuadro árabe anunció que el estratega argentino firmó por dos años.

Official: Argentinian manager Pablo Guede signed a contract with Al-Ahli to lead the first team in the coming two seasons.#AHLIFC pic.twitter.com/ya6r7jikS3