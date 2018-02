Pablo Guede deslizó crítica a la ANFP por la programación de partidos

Menos de una semana queda para que Colo Colo debute en la Copa Libertadores: el próximo martes, los albos recibirán a Atlético Nacional de Colombia.

Pablo Guede, entrenador del "Cacique", mostró su preocupación y deslizó una crítica a la ANFP por la programación de partidos: "Con 72 horas de descanso llegaremos bien a los partidos, con 48 estaremos justitos. A Atlético Nacional le cambiaron el partido para este jueves y tiene cinco días de recuperación para el martes. Hay diferencias entre las ligas que enfrentamos y la nuestra, llegamos un jueves de Bolivia y jugamos el domingo a las 12 en Concepción".

Respecto al choque que sostendrá este viernes con O'Higgins, el argentino apuntó que "puede que sea una prueba para el martes, no lo sé. No me cansaré de repetirlo, vamos paso a paso. El viernes pasado teníamos todo listo, hasta que Paredes tuvo un problema en el gluteo y Barroso se lesionó en la espalda. Esto sirve para reforzar que hay que ir partido a partido".

Sobre Esteban Paredes, quien está con algunos problemas físicos, el ex Palestino señaló que "estamos haciendo un trabajo diferenciado con Paredes, aún no he decidido el equipo para el viernes. Es de mucha importancia el partido con O'Higgins, jugamos ante nuestra gente y queremos que los rivales sepan que es muy difícil sacar puntos en el Monumental".

Además, Guede se refirió a la ausencia por lesión de Julio Barroso: "Tenemos alternativas para suplirlo y debemos decidir cuál es la mejor. Eso se verá dependiendo de los delanteros que enfrentemos, podemos usar a Insaurralde, Baeza e incluso centralizar a Zaldivia".