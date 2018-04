Pablo Guede: "Delfín de fácil no tiene nada, le hacen partidos a todos"

Pablo Guede habló este miércoles con los medios en la previa del duelo entre Colo Colo y Delfín por Copa Libertadores.



El estratega albo discrepó con los dichos del técnico de Delfín, Guillermo Sanguinetti, quien manifestó que su equipo estaba un peldaño por debajo del Cacique, A. Nacional y Bolívar.



"Le hacen partidos a todos, de fácil nada. De que están un peldaño por debajo de nosotros, nada. Ellos saben muy bien a lo que juegan y a lo que juegan lo hacen muy bien", dijo Guede.



Además, alabó la faceta ofensiva del cuadro ecuatoriano: "Te llegan mínimo con cinco siempre y cuando se suma el lateral izquierdo o derecho son seis. Tienen muy buenos delanteros. Tenemos que tener mucho cuidado en la segunda pelota".



Respecto a lo trascendental del partido del jueves, el trasandino se sacó la presión de encima. "Si ganamos tenemos cuatro, si empatamos tenemos dos y si perdemos tenemos uno, no es definitorio. Sabemos que tenemos que ganar; que estamos en casa, que hay que tratar de que no se nos vayan los puntos, pero de ahí a que sea definitorio, no lo creo. Quedan nueve puntos más en juego", indicó.



Por último, le mandó un mensaje a los hinchas y llamó a tener calma durante el encuentro. "La gente que va a llenar al estadio que entienda y que venga con la paciencia suficiente de que va a ser muy difícil el partido. Y mantengamos los 90' ahí estar metidos, porque es muy difícil entrarle a un equipo que sabe defender muy bien como es Delfín".