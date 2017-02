Pablo Guede confirma que Mark González no estará ante Botafogo

Habrá que esperar más para volver a ver a Mark González con la camiseta de Colo Colo, ya que el jugador aún no se ha recuperado de una gastroenteritis que lo afecta, según comentó el técnico de los albos, Pablo Guede.



En conferencia de prensa, el DT del Cacique comentó sobre el exUC que “no ha podido entrenar, así que es imposible que esté. No será considerado”.



Con respecto a lo que se espera para el cotejo ante Botafogo en Copa Libertadores, Guede señaló que “será diferente al que jugamos en Brasil. Son noventa minutos que te dejan vivo o te matan, pero para nosotros todos los partidos son importantes: Cuando te pones esta camiseta estás obligado a ganar”.



“Hay que mantener la calma. Habrá 40 mil colocolinos empujando. Hay que jugarse la opción”, sostuvo el entrenador.