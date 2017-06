Pablo Guede castigará a Esteban Pavez tras acto de indisciplina

Esteban Pavez será sancionado de manera interna por Colo Colo. El volante fue detenido por Carabineros el jueves pasado tras huir después de protagonizar un accidente de tránsito y conducir en estado de ebriedad.



El volante del Cacique no jugará los primeros partidos de la temporada y se perderá del debut por Copa Chile ante Deportes La Serena, según La Tercera. Además, Pablo Guede le comunicó que no será citado para el duelo de la Supercopa frente a la UC, que se disputará el próximo 23 de julio.



"Es un hecho lamentable. Cometió un error muy grave y así lo tiene asimilado. Nos vamos a reunir con el técnico Guede para ver las medidas internas que se tomarán", comentó Mosa tras el escándalo.



Desde Blanco y Negro están molestos con la actitud del jugador y no descartan aceptar una oferta desde Qatar por el 8 albo.