Pablo Guede: "Aníbal Mosa se merece este título"

Pablo Guede destacó la labor de los jugadores en el título obtenido por Colo Colo, pero también destacó la importancia de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, en la nueva estrella alba.

"Aníbal se merece este título. Confió en los peores momentos. Si hay alguien que se lo merece de corazón es Aníbal", dijo en conferencia de prensa.

El entrenador colocolino apuntó a que, dentro del directorio, otros dirigentes se opusieron a las contrataciones y planes que proponía Mosa.

"Hay gente que no quiso que viniera Valdivia, que no quiso que renueven a Paredes y eso es jodido, porque ahora se suben todos al carro", agregó.

Sobre su continuidad en el Monumental, Guede, con seis meses de contrato todavía, dijo que debe conversar con Mosa sobre su situación. "Tendré que hablar con él un montón de cosas. No dejó abierto ni cerrado nada. Yo tengo cláusula de salida, no me puedo ir así como así. Yo me debo a un club que debe valorar mi trabaje a partir de lo que escuche y del proyecto que haya de aquí en adelante", dijo.