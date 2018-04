Pablo Guede a pesar de la derrota: "Creo que tenemos equipo para competir internacionalmente"

El técnico de Colo Colo, Pablo Guede, expresó su pesar a raíz de la caída frente a Delfín, indicando que en rigor no salió lo que se tenía pensado.



"No tuvimos el pelín en el último pase, donde necesitábamos desbordar y las que tuvimos no fuimos capaces de meterlas", expresó, añadiendo que "no hicimos un buen partido, hay que tratar de hacer el duelo rápido y prepararse para lo que viene".



El trasandino aprovechó de ofrecer disculpas a los hinchas, señalando que "uno siente un dolor tremendo de no poder darle la tremenda alegría que se merecían. Hoy no jugamos lo bien que nosotros jugamos o lo que intentamos hacer no nos salió".



Guede de todas formas no pierde las esperanzas en la Copa Libertadores, considerando que está muy difícil la clasificación en el torneo.



"Si lo valoramos por los resultados, no estamos bien, pero creo que tenemos equipo para competir internacionalmente. Ahora queda demostrarlo", afirmó.