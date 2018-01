Pablo Contreras: "Le puedo aportar a Colo Colo como gerente deportivo"

AS Chile

La ausencia de un gerente deportivo fue uno de los problemas que al interior de Colo Colo detectaron como causante de la falta de refuerzos. El hecho había generado críticas desde el propio plantel, y por ese motivo es que el directorio albo decidió buscar a una persona que ocupe ese cargo.

En ese escenario es que Pablo Contreras, exdefensa albo, de la selección y del Sporting de Lisboa, reconoce su interés por asumir el puesto. En 2016, antes de que llegara Óscar Meneses, ya había sido una de las opciones.

"En este caso está Raúl Ormeño, como asesor del primer equipo, pero probablemente sí necesiten un gerente deportivo que se haga cargo de todos estos problemas que han ocurrido este último tiempo. Mi nombre se mencionó el 2015 y ojalá se vuelva a mencionar porque quiero trabajar en el club. Me interesa poder realizarme, más allá de la parte económica. Me encantaría devolverle al club lo que me entregó por mucho tiempo...", dijo a AS Chile.





Contreras recordó que "soy un fanático del club. El curso ya está hecho, mi presentación la hice el 2015 y ojalá apunten a realizar algo interesante. Ya conocen mi número y ojalá sea. Volvería encantadísimo. Sé que algún día puedo trabajar porque voy todos los años a Europa a interiorizarme de lo que están pidiendo los clubes. Por lo mismo creo que tendré alguna mínima posibilidad...".

"Le entregaría lo mejor que he aprendido en mucho tiempo tanto jugando como estudiando. Ojalá ser un aporte. Y si no soy yo, ojalá la persona que llegue lo haga de la mejor manera y nos deje contento a los fanáticos del club. Tengo cercanía con Raúl (Ormeño), por Álvaro y sus hijos, y ojalá pueda trabajar un tiempo en Colo Colo", afirmó.

En esa línea, Contreras sostuvo que la fallida hubo Noche Alba y falta de refuerzos "es una situación extrema para el fanático de Colo Colo. Culpabilidades no sé a quién dársela, pero en un año como este que comienza, sin Noche Alba y falta de tiempo para hacer contrataciones para enfrentar la Copa Libertadores, claro que es preocupante. Ojalá quiénes lleguen estén a la altura de lo que necesita Colo Colo".