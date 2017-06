Pablo Contreras: En Lisboa "le dije a Cristiano que por su juego España le venía perfecto"

Juan Vera, ADN

"Lo tenía que pasar a buscar en ciertas ocasiones, ya que con 17 años él no podía conducir. Charlábamos mucho, teníamos mucha confianza".

Pablo Contreras fue uno de los chilenos que pudo compartir con Cristiano Ronaldo en la época en que el delantero portugués hacía sus primeras armas en el profesionalismo. Y fue esa cercanía la que llevó al exdefensor de la Roja a ser uno de los primeros en enterarse que el crack tenía opciones de irse un club grande.

"En una ocasión, ya casi terminado el torneo en Portugal, se me acerca Cristiano y me comenta, más que preguntarme, que tenía tres opciones clarísimas de partir: una era el Manchester United, otra el Milan y otra el Madrid", comentó a Los Tenores de ADN en la previa del duelo entre la Roja y los europeos en Copa Confederaciones.

Y aunque CR7 optó por Inglaterra, el consejo de Contreras -en ese momento- fue agorero: "Le dije que por su juego la Liga española le venía perfecto". Seis años después, el luso recaló en los merengues.





Pero Contreras no fue el único que conoció a Cristiano Ronaldo. "Me encuentro con este chico que estaba viviendo en la Casa del Jugador", recuerda Leonardo Véliz.

"Obviamente, los que estaban ahí tenían una proyección importante para el club y esos son los que concitaban mayor interés de los que estábamos trabajando con ellos", agrega el "Pollo", quien fuera director del área formativa del Sporting de Lisboa.

Y según comenta, los jóvenes "tenían todo lo que necesitaban: calzado, implementación. Todo lo que necesitaran para crear a un deportista de alto rendimiento".

"Cristiano ha ganado cuantos balones de oro; ha salido campeón de la Champions League, títulos que no ha conseguido ninguno de los nuestros. Eso le da una categoría suprema frente a otros jugadores. Ahora, hay que jugar el partido, pero él no es un extraterrestre que no se le pueda anular", concluye Véliz.