Pablo Calandria anuncia que no sigue en O'Higgins y piensa en el retiro

El sempiterno goleador y campeón con O'Higgins, Pablo Calandria, anunció que no continuará en el Capo de Provincia.



Fue durante este miércoles que el oriundo de Argentina sostuvo que "estos dos últimos van a ser mis dos últimos partidos en O'Higgins. Ya lo tengo decidido y es una decisión personal. Se acaba una etapa para mí. Espero disfrutar estos días que me quedan dentro de una cancha, entrenando. Feliz de haber estado seis años en un club que me ha brindado todo. Muchas alegrías, también algunas tristezas. Siempre con la cabeza arriba y buscando lo mejor".



Calandria además dio luces con respecto a lo que hará con su carrera, aunque no descartó que cuelgue los botines.



"No lo tengo decidido del todo. Estoy más para terminarla y hoy lo más importante era tomar esta decisión. Estoy agradecido de todos y esto tiene que seguir", afirmó.



De hecho, Calandria profundizó en torno a dónde seguirá con que "tendría que ir a un lugar que pueda llenarme mucho y eso difícil encontrarlo hoy. Uno nunca puede cerrar la puerta del todo, pero veo difícil continuar. La primera decisión era cerrar la etapa en O'Higgins".